30% das crianças dos 9 aos 11 anos vacinadas no fim de semana

Ao longo do fim de semana, e até às 18:00 deste domingo, foram vacinadas cerca de 88.800 crianças com idades entre os 9 e os 11 anos, um número superior às que estavam agendadas, cerca de 77 mil, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), consultados pela agência Lusa, indicam que existem em Portugal 97.276 crianças com 9 anos, 101.022 com 10 anos, e 97.436, com 11 anos, totalizando 295.734.

Portugal iniciou este fim de semana a vacinação de crianças pelas que têm entre 9 e 11 anos, sendo o objetivo vacinar a faixa etária dos 5 aos 11 anos.

As crianças dos 9 aos 11 anos que não foram vacinadas neste fim de semana vão ter oportunidade de agendar a vacinação para os próximos dias dedicados à vacinação pediátrica, adianta a DGS.

O Governo estima que as segundas doses da vacina pediátrica da Pfizer sejam administradas entre 05 de fevereiro e 13 de março do próximo ano.

Até lá, está previsto que, entre 06 e 09 de janeiro, sejam vacinadas as crianças que têm entre 7 e 9 anos, ficando reservados os dias 15 e 16 para a administração da primeira dose ao grupo dos 6 e 7 anos, enquanto a 22 e 23 do mesmo mês serão vacinadas as de 5 anos.

De acordo com os dados do INE, residem em Portugal 87.368 crianças com 5 anos, 84.192 com 6, 84.547 com 7 e 91.323 com 8 anos.

As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

O autoagendamento para a vacinação das crianças contra a covid-19 foi aberto há uma semana, dias depois de o Governo ter anunciado a decisão de vacinar as crianças dos 5 aos 11 anos, num total de cerca de 643 mil, na sequência da recomendação da DGS.

A covid-19 provocou mais de 5,33 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.778 pessoas e foram contabilizados 1.225.102 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.