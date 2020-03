"30 mil mascaras é melhor que nada, mas é muito pouco", diz Marta Soares

"30 mil é melhor do que nada, mas é pouco. Muito pouco", considera Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses.





Uma gota de água no oceano, mas dentro do criterio da distribuição é alguma coisa. Marta Soares diz que os bombeiros não usam só as mascaras e refere que é preciso também fatos de proteção e viseiras.



O Governo diz ainda que se mantém "fortemente empenhado em garantir a contínua disponibilidade dos meios materiais necessários para fazer face a esta pandemia".Na sexta-feira, o presidente da LBP queixou-se hoje da falta de equipamento de proteção individual nas corporações, colocando em risco os bombeiros que prestam socorro aos doentes com Covid-19.