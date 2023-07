30 pediatras de Leiria pedem fecho das urgências pediátricas e bloco de partos à noite

Foto: Centro Hospitalar de Leiria

Num abaixo-assinado, 30 pediatras do hospital de Leiria pedem o fecho das urgências pediátricas e do bloco de partos durante a noite. Os médicos também recusam ser alternativa ao hospital das Caldas da Rainha, atualmente com as urgências pediátricas e obstétricas fechadas.