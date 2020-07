33 casos de Covid-19 ativos na Câmara de Lisboa

Em reunião pública do executivo o autarca explicou que o aumento dos números se deve a um foco no posto de limpeza de Telheiras, não adiantando, porém, quantos trabalhadores daquele local estarão infetados.



Segundo o vereador está em causa "um grupo de pessoas" que não terá seguido as regras estabelecidas, situação que não foi "devidamente gerida pelos dirigentes" e que "está a ser avaliada e acompanhada".