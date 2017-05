Partilhar o artigo 34 dos 87 municípios do Norte decidiram dar tolerância de ponto no dia 12 Imprimir o artigo 34 dos 87 municípios do Norte decidiram dar tolerância de ponto no dia 12 Enviar por email o artigo 34 dos 87 municípios do Norte decidiram dar tolerância de ponto no dia 12 Aumentar a fonte do artigo 34 dos 87 municípios do Norte decidiram dar tolerância de ponto no dia 12 Diminuir a fonte do artigo 34 dos 87 municípios do Norte decidiram dar tolerância de ponto no dia 12 Ouvir o artigo 34 dos 87 municípios do Norte decidiram dar tolerância de ponto no dia 12

Tópicos:

Aante, Albergaria Velha CDS Murtosa, Alijó, Arcos Valdevez, Azeméis, Barca, Bouro, CDS Baião, CDS Águeda, Cambra CDS Ovar, Caminha, Canaveses, Celorico Basto, Cerveira, Chaves, Coura, Espinho, Gaia, Gondo, Guiães, Lanhoso, Minho CDS Aes, Montalegre, Paiva, Papa, Paredes, Penaguião, Pouca Aguiar, Régua, Tirso, Valpaços, Varzim, Vouga,