40% das mortes em janeiro foram por Covid-19

Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística.



Das 8.536 mortes entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro 3.633 foram provocadas pela doença. O que equivale a 42,5 por cento do total.



Na semana anterior, de 25 a 31 de janeiro, houve 2.036 mortes associadas à Covid-19, a que corresponde 43,2 por cento do total.



Mais de 75 por cento das mortes nestas duas semanas foram de pessoas com mais de 75 anos e o maior excesso de mortalidade foi nas pessoas com mais de 90 anos.