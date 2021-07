40% dos doentes com sintomas após Covid-19

Um estudo a mais de três mil doentes Covid do Hospital de S.João, no Porto, revela que em 40% persistem sintomas três meses após o diagnóstico. Fadiga, distúrbios de sono e estados depressivos são os mais frequentes.

As faixas etárias acima dos 30 e mulheres são as mais afetadas pela chamada Covid longa.