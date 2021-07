45 anos de poder local: Balanço Final da parceria Antena 1 - Universidade de Aveiro com Filipe Teles

Emitimos 23 reportagens feitas em municípios do território continental português, seguidas de conversas em direto com vários especialistas das mais variadas áreas. Os desafios do poder local foram identificados a partir de uma base territorial delineada pelas 21 comunidades intermunicipais e as duas áreas metropolitanas, Lisboa e Porto.No balanço final, o coordenador científico da iniciativa, o Professor Filipe Teles, Pró Reitor para o Desenvolvimento Regional e Politica de Cidades na Universidade de Aveiro, foi eleito recentemente presidente da European Urban Research Association (EURA), sublinhou que o trabalho realizado nesta parceria pode servir como uma espécie de "livro de estilo" para alguns autarcas, uma vez que abordou os dilemas do poder local.Filipe Teles considera que Portugal ainda é um país a várias velocidades, entre municípios, com agendas diferentes, com velocidades de desenvolvimento muito diferentes, com profundas assimetrias entre o litoral e o interior. "O país vai muito para além da divisão clássica entre litoral e interior, o exemplo da modernização administrativa em municípios de Trás-os-Montes é disso um exemplo", disse.



O pró-reitor da Universidade de Aveiro lamentou a "regionalização disfarçada" que ocorre em Portugal. Estranhou que o tema da descentralização não esteja presente no debate autárquico e sugeriu que os municípios encarem as grandes áreas de ação: Educação, Saúde e Ação social de uma forma integrada. Entrevista conduzida pela jornalista Cláudia Costa.