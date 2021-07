450 mil rastreios ficaram por fazer no primeiro ano de pandemia

Os dados fazem parte do estudo "O impacto da pandemia covid-19 na prestação dos cuidados de saúde em Portugal", promovido pelo Movimento Saúde em Dia, realizado pela consultora MOAI com dados do Portal da Transparência do Serviço Nacional de Saúde, recolhidos entre 25 de junho e 5 de julho de 2021.A análise, que comparou os dados disponíveis do primeiro ano de pandemia (março 2020 a fevereiro de 2021) com o período imediatamente anterior (março 2019 a fevereiro 2020), mostra uma quebra nos rastreios realizados no âmbito do programa de rastreios oncológicos nos cuidados de saúde primários.Segundo o estudo, que é apresentado esta quarta-feira na Ordem dos Médicos (OM), em Lisboa,Em declarações à agência Lusa, o bastonário da OM, Miguel Guimarães, considerou estes dados "muito preocupantes": "Foram quase 450 mil que não fizerem o rastreio, o que significa que o diagnóstico precoce de cancro nestas áreas específicas ficou prejudicado e que vamos ter apresentações de alguns destes cancros em estados claramente mais avançados, o que já está a acontecer e tem sido relatado pelos serviços de oncologia".Por outro lado, salientou, "", o equivalente a menos 29 milhões de atos, o que "num país de 10 milhões tem significado" e "vai ter impacto".Miguel Guimarães exemplificou com"e por aí adiante".





Perante este retrato, o bastonário afirmou que esta é "uma situação difícil" e que a sua resolução deve ser considerada "prioritária para o país".", lamentou.Observou ainda que não se conseguiu ter um mês a partir de março de 2020, início da pandemia, ou um mês deste ano em que a atividade programada assistencial estivesse comparada a um mês homólogo do ano 2019.", frisou, defendendo que para isso é preciso

Quebra de 40% nas urgências e de 25% nas cirurgias



Uma redução de 46% nas consultas médicas presenciais nos centros de saúde, de 40% nas urgências hospitalares e de 25% nas cirurgias é o resultado do primeiro ano de pandemia nos cuidados de saúde.



Nos cuidados de saúde primários, foram realizadas menos 9.362.365 consultas médicas presenciais (46%) e menos 83.630 consultas ao domicílio (43%), enquanto as consultas não presenciais cresceram 130%, mais 11.965.498, no primeiro ano de pandemia comparado com o período homólogo anterior.



Os contactos de enfermagem presenciais reduziram-se 20% (menos quatro milhões), enquanto os não presenciais aumentaram 71%.



A agravar esta situação, também cresceu o número de utentes sem médico de família, que já totalizam 1.050.000.



Relativamente, aos hospitais do SNS, o estudo aponta uma redução de 4,5 milhões de contactos no primeiro ano de pandemia, entre consultas, urgências, cirurgias e internamentos.