50 anos da RTP Madeira. Várias iniciativas assinalam a data

Foto: Lusa (arquivo)

A televisão de alta definição vai chegar no final do ano à RTP Madeira. A garantia do presidente da estação pública de rádio e televisão. Nicolau Santos foi ao arquipélago para assinalar os 50 anos do canal regional, que se assinalam este sábado.