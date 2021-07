50 mil em lista de espera para cirurgia oftálmica

O Serviço Nacional de Saúde tem uma lista de espera de mais de 50 mil pessoas com necessidade de cirurgia aos olhos. Foi na Região de Lisboa e Vale do Tejo que o número de inscritos mais aumentou, em comparação com o ano passado. Há, por isso, doentes que têm de ser acompanhados noutras zonas do País.