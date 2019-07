53 municípios sem Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios em vigor

RTP29 Jul, 2019, 07:45 / atualizado em 29 Jul, 2019, 10:38 | País

Dos 278 municípios de Portugal continental, 53 não têm em vigor o respetivo Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI). E destes só 14 têm parecer positivo, seis tiveram parecer negativo e tiveram o plano indeferido. É o que indica o documento de balanço do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, com a data de 30 de junho.Os planos de Defesa da Floresta Contra Incêndios entram em vigor com a publicação em Diário da República.





Somente nos distritos de Vila Real, Castelo Branco e Portalegre todos os municípios dispõe do plano em vigor. Nos demais distritos, pelo menos um concelho não tem este instrumento atualizado e a vigorar.



Do conjunto de 53 municípios sem o plano em vigor, 17 tiveram os planos caducados em 2019. É nos distritos de Beja, Porto, Aveiro e Leiria que há mais planos de Defesa da Floresta que não se encontram em vigor. Nos municípios do Porto, São João da Madeira e Amadora os planos não existem.



Vinte e seis dos 53 municípios em causa dispõem de planos de primeira geração, sendo que o período de vigência, para a maioria dos casos, acabou há cinco anos.



Ao abrigo da legislação em vigor, após emissão de parecer positivo vinculativo, os PMDFCI têm de ser aprovados por maioria simples, num prazo de 45 dias, em sede de Assembleia Municipal. São depois publicados no Diário da República, entrando assim em vigor.



Obrigatório para todos os municípios do continente, o plano tem um período de vigência de dez anos, quando é de terceira geração. Passa para cinco anos nos planos de primeira ou segunda geração.

O que é o PMDFCI



O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios traça a caracterização física do concelho: altitudes, exposição solar, mapa hidrográfico, demografia e ocupação territorial são exemplos de dados a inscrever neste instrumento.



As autarquias deve também dotar-se de planos municipais de Emergência. Na semana passada, a Comissão Nacional de Proteção Civil indicou que o país conta agora com “228 planos de emergência de segunda e terceira geração aprovados, abrangendo cerca de 91 por cento da população e 80 por cento do território continental”.



Em nota remetida a 15 de julho à agência Lusa, o Ministério da Administração Interna explicava que estava em curso “o processo de contraditório e de análise das respostas dos municípios” sem o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.



O Governo não adiantava, então, quais os municípios em incumprimento e se haviam sido já aplicadas coimas, tão-pouco o prazo de conclusão do contraditório.



Em abril, o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural esclarecia que, em caso de incumprimento do prazo de 31 de março, seria retido no mês seguinte “20 por cento do duodécimo das transferências do Fundo de Equilíbrio Financeiro”, no quadro do Orçamento do Estado para este ano.