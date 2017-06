56 pessoas detidas em operação Viagem Tranquila da GNR

Alexandre Brito - RTP 13 Jun, 2017, 13:03 / atualizado em 13 Jun, 2017, 13:24 | País

De acordo com comunicado enviado pela GNR às redações ao início da tade, 56 pessoas foram detidas numa operação que ocorreu entre as 03h00 e as 08h00 na A1 (Alverca), A2 (Seixal e Costa da Caparica), A5 (Oeiras), A8 (Loures) e A12 (Ponte Vasco da Gama).



Dos cerca de 2500 condutores fiscalizados, 56 foram detidos: 50 por condução sob a influência do álcool, quatro por falta de habilitação legal , um por posse de droga e uma útima pessoa por desobediência.



Nesta operação da GNR foram ainda realizadas oito apreensões de droga e 368 contraordenações, da quais 223 por condução sob efeito do álcool com taxa superior à permitida por lei.

Esta operação da GNR envolveu 264 militares, desde elementos de intervenção, cinotecnia de deteção de droga, investigação criminal e trânsito.