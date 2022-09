60 famílias desalojadas no maior bairro precário do concelho de Almada

Vai ser o primeiro realojamento de grande dimensão de moradores do maior bairro precário do concelho de Almada. A Câmara deu até ao final do mês para as pessoas saírem das casas, mas não apresentou ainda alternativas de habitação para todos.O ponto de situação é feito à jornalista Arlinda Brandão pelo presidente da Comissão de Moradores do Bairro do Segundo Torrão.



A Antena 1 aguarda por esclarecimentos que pediu à Câmara Municipal de Almada sobre o que está a acontecer.