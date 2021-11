663 salvamentos e mais de 2500 primeiros socorros na época balnear 2020

Lusa

As autoridades registaram na época balnear deste ano 663 salvamentos e 2.518 ações de primeiros socorros nas praias portuguesas. Um ano em que ocorreram 14 mortes, menos uma do que em 2020, como explica Rui Santos Pereira, comandante do Instituto de Socorros a Náufragos