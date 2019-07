"90 segundos de Ciência", emitido na Antena1, recebe Prémio Gulbenkian

O escritor líbano-francês Amin Maalouf venceu o Prémio dos Direitos Humanos, no valor de 100 mil euros, com a sua última obra, "O Naufrágio das Civilizações", onde aponta pistas para a cooperação entre europeus e árabes.



Noutras áreas, foram premiados também o programa da Antena1, "90 Segundos de Ciência", a Associação de Apoio à Vítima (APAV) e o Teatro Metaphora.



O "90 Segundos de Ciência" é produzido pela Universidade Nova e pela Antena1, e atingiu em Maio as 600 emissões.



António Granado, um dos coordenadores do programa "90 Segundos de Ciência", foi o convidado do programa Bom Dia Portugal.