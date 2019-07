"90 Segundos de Ciência" vence Prémio Gulbenkian

RTP

A rubrica conquistou o galardão na área do conhecimento, no valor de 50 mil euros.



O jornalista e professor universitário António Granado, que esteve na génese deste programa, não esconde a satisfação com este prémio de prestígio.



Para além do programa da "90 Segundos de Ciência", também foram distinguidos pela Fundação Calouste Gulbenkian, a APAV - Associação de Apoio à Vítima, “O Teatro Metáfora”.



Quanto ao grande prémio foi atribuído ao jornalista e escritor Amin Maalouf, descrito pelo júri como um dos nomes mais influentes e respeitados do mundo árabe.



A cerimónia de entrega dos galardões está marcada para esta sexta-feira, com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa.