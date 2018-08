Partilhar o artigo 93% da divida ao Instituto Português do Sangue deve-se ao Ministério da Saúde, diz TC Imprimir o artigo 93% da divida ao Instituto Português do Sangue deve-se ao Ministério da Saúde, diz TC Enviar por email o artigo 93% da divida ao Instituto Português do Sangue deve-se ao Ministério da Saúde, diz TC Aumentar a fonte do artigo 93% da divida ao Instituto Português do Sangue deve-se ao Ministério da Saúde, diz TC Diminuir a fonte do artigo 93% da divida ao Instituto Português do Sangue deve-se ao Ministério da Saúde, diz TC Ouvir o artigo 93% da divida ao Instituto Português do Sangue deve-se ao Ministério da Saúde, diz TC