950 mil portugueses esperavam em novembro consulta ou cirurgia

Ainda assim, o Serviço Nacional de Saúde realizou, em 2019, mais 19.500 cirurgias que no ano anterior, num total que superou as 614 mil.



Dados atualizados pelo jornal Correio da Manhã mostram também uma redução na emissão dos vales que permitem aos doentes recorrerem aos setores privado e social quando não têm resposta no público.