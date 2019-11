Buscas no âmbito do "Processo Lex" efectuadas em vários locais da grande Lisboa e também no Algarve

As buscas no âmbito da Operação Lex foram efectuadas em vários locais da grande Lisboa e também no Algarve. No terreno estiveram quase 200 investigadores.



Entre eles estão inspetores da Unidade Nacional de Combate à corrupção da PJ, procuradores do DCIAP e juízes.



O antigo procurador-geral da República Souto Moura foi quem liderou as buscas.



O juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça esteve presente nas buscas à casa de Rui Rangel e nas perícias ao carro do magistrado.