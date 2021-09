A poucos dias de se atingir 85% da população totalmente vacinada o relatório semanal de vacinação mostra, por faixa etária, que se atingiu os 100% a partir dos 65 anos e 79% a partir dos 12. O Norte é a região com maior índice de vacinação, com 86% da população totalmente vacinada, em contraponto com o Algarve, com 77. As autoridades da região dizem no entanto ter toda a população elegível vacinada.