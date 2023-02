"A Câmara do Porto faz o que pode". Entrevista a Rui Moreira sobre consumo de droga

No Jornal da Tarde, Rui Moreira assumiu que, em certas zonas do Porto, "as pessoas têm medo de levar os filhos à escola, de ir às compras".



"A autarquia não tem competências na área da proteção e segurança", sublinhou o presidente da Câmara.



O autarca destaca os investimentos que têm sido feitos no espaço público. "Nós tratamos muito bem os bairros", assinalou.



Rui Moreira assumiu-se preocupado com o crescimento do tráfico de droga, com diferentes drogas e cada vez com mais casos de overdose.



O presidente da Câmara do Porto insta o Ministério da Administração Interna e o restante Governo a enfrentar esta realidade.