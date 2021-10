A cooperação transfronteiriça tem impacto no "dia-a-dia" dos cidadãos, aponta Costa

Nuno Veiga - Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, apontou esta tarde o Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço como "bom exemplo" de que a cooperação entre Portugal e Espanha não é "retórica", impactando "no dia-a-dia" dos cidadãos dos dois lados da fronteira.