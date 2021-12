A fuga de Rendeiro. De Portugal à África do Sul passando por Londres e Doha

Os investigadores localizaram João Rendeiro depois de o arguido ter saído do Reino Unido, em setembro, o primeiro local do percurso de fuga.



A partir desse momento foi constantemente vigiado. Antes de se ter escondido na África do Sul, o ex-presidente do BPP fez escala em Doha no Catar.