A Ordem dos Médicos "faz parte do problema há muitos anos"

Para o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, o problema da falta de médicos só se resolve com a formação e contratação de mais especialistas, com melhores salários. Mas, para António Pina, que já fez parte do Centro Hospitalar do Algarve, outro grande problema é a forma como a Ordem dos Médicos influencia a organização do trabalho nos hospitais.