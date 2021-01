A partir da meia-noite de domingo, passar de ou para Espanha só com motivo justificado

A partir da meia-noite as fronteiras terrestres do país passam a ser controladas. Vão manter-se abertos durante 24 horas por dia, oito pontos de passagem,entre eles as principais ligações a Espanha como Valença, Quintanilha, Vilar Formoso, Marvão ou Castro Marim.