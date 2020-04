A pressão de ser autoridade em tempos de epidemia

Para Susana Monteiro, investigadora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa (FCUL), mais do que ser e impor autoridade, estes elementos fundamentais à sociedade democrática também são seres humanos com sentimentos, expostos ao stress diário.





Em conversa com a RTP, Susana Monteiro afirma que há acima de tudo um sentimento de missão por parte destes profissionais, que sofrem diariamente um forte desgaste psicológico, perante as adversidades do dia-a-dia, agravado agora com a questão de gerir toda uma população restringida da sua liberdade e enraizada naturalmente pelo sistema livre e democrático.





Pequeno inimigo invisível





Embora grande parte das autoridades e agentes de socorro tenha tido formação em áreas da saúde, ter de confrontar a atual pandemia cria sempre uma reação de instabilidade emocional, que podem dar lugar a comportamentos mais reativos e de agressividade.







É um cenário de guerra onde a única arma de ataque é a própria defesa e a questão psicológica é fundamental.





Susana Monteiro, investigadora na área de psicologia e professora no Instituto Universitário Egas Moniz, elaborou em 2006 um estudo sobre os efeitos psicológicos nestes profissionais para perceber O Impacto do Stress Profissional no Bem-Estar dos Polícias. Chegou à conclusão de que 87 por cento dos polícias sofriam de alguma forma de sintomas relacionados com ansiedade e perturbações da memória, conduzindo o profissional à reforma antecipada, à indisciplina, ao consumo de álcool e até ao suicídio.





Um fator que pode ser potenciado neste período de exposição e prontidão permanentes.





"Nós estamos a passar por um cenário muito crítico, com grandes e graves ameaças para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o nosso dia-a-dia, a médio e longo prazo (…) Tem havido o reconhecimento do papel dos profissionais de psicologia e a própria ordem dos psicólogos tem desenvolvidos uma série de recursos e matérias nestas últimas semanas, na ajuda (…) quer para o cidadão quer aos profissionais de segurança e saúde", refere a psicóloga.







Burnout e mãos dadas com a agressividade

Por debaixo de uma farda e principalmente para quem anda nas ruas, nestas últimas quatro semanas de estado de emergência houve inevitavelmente desgaste e pressão.





As folgas existem só no papel e muito do serviço extra, que antes só se fazia por gratificado, agora torna-se obrigatório em nome da segurança nacional.





A racionalidade, a paz e a ordem para lidar com esta pressão pode esmorecer, levando estes atores da segurança e estabilidade, por vezes em serviço, mas em grande parte em casa e nas poucas horas de descanso, a demonstrar uma maior instabilidade e agressividade para com os seus.





Para a psicóloga e docente na FPUL, este tipo de reação pode ser uma resposta, mas que "só existe em pessoas que já tem características de impulsividade, de dificuldade de controlo da regulação emocional e do comportamento".





Palmas são um grão de areia, mas acarinhadas





Um pouco por toda a Europa - e Portugal não é exceção -, surgem iniciativas para agradecer e manifestar o apoio a quem salva vidas e mantém a ordem nos países.





E elas não existiriam se a população não reconhecesse o esforço realizado pelo Estado, mantendo-se isolados, bem como pelos diferentes profissionais, nas diferentes áreas que continuam a manter o país a funcionar.





"Não é um dia-a-dia fácil e desejável por estes profissionais, que estão a dar o seu melhor, com os recursos que têm, no tempo disponível para as tarefas e na própria pessoa que são", explica a psicóloga.Em causa estão sentimentos de impotência e quase pânico que se multiplicam de forma generalizada entre a população.Uma solução que pode passar por conciliar o tempo do trabalho com o tempo da família, havendo um maior intercâmbio de mensagens entre estes profissionais e quem em casa os aguarda, muitas vezes com o coração nas mãos.Atuações que muitas vezes levam a casos de violência doméstica, mais acentuada em períodos de isolamento e confinamento como aquele em que vivemos.Susana Monteiro acredita que, se houver uma maior intervenção, apoio e solidariedade e compreensão por parte das entidades que gerem todos estes profissionais, as situações de instabilidade emocional podem ser atenuadas e salvaguardadas.Para a psicóloga Susana Monteiro, esse lado de gratidão é notório e "ainda bem"."É um grãozinho de areia numa praia toda que todos estes profissionais estão a percorrer. Mas é um grão de areia muito bom e que se possa repetir e replicar", conclui.