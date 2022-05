A Prova dos Factos. Acusado de espionagem em Setúbal diz que só quis ajudar

Foto: Reuters

É a primeira entrevista que Igor Kashina dá a uma televisão. Pela primeira vez, o homem que foi chamado de espião russo em Setúbal explica a ligação que tem com o regime de Putin e como acabou envolvido na receção dos refugiados ucranianos.