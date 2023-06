A Prova dos Factos. Há cada vez mais pessoas a consumir droga nas ruas de Lisboa

É uma realidade que traz de volta as memórias dos anos 90 no Casal Ventoso. As entidades de combate à toxicodependência culpam a pouca atenção política. Dizem que se nada for feito Portugal pode voltar a ter números de consumo preocupantes. A Prova dos Factos passou vários dias com homens e mulheres que enfrentam o problema da adição.