A Prova dos Factos. Jovens institucionalizados em casas de acolhimento queixam-se de abandono do Estado

Os jovens que estiveram institucionalizados em casas de acolhimento queixam-se de falta de apoio do Estado depois de abandonarem as instituições. A Prova dos Factos encontrou casos dramáticos de quem vive na rua ou se dedicou ao crime depois de sentir grandes dificuldades no processo de adaptação.