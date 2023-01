A Prova dos Factos. MP investiga alegadas agressões de professora a criança autista na Casa Pia

O Ministério Público está a investigar alegadas agressões de uma professora a uma criança autista de 7 anos na Casa Pia, em Lisboa. O caso terá acontecido em Setembro do ano passado. Registos fotográficos e o relatório do hospital comprovam que o menor tinha vários hematomas no corpo. A instituição abriu um inquérito interno que já foi entretanto arquivado. A mãe denuncia pressões por parte da Casa Pia.