"A situação em Lisboa e no restante país está nos limites"

"Aquilo que acontece no Amadora-Sintra é do conhecimento do Sindicato Independente dos Médicos, mas mais do que isso. É do conhecimento do Ministério da Saúde, há vários meses, há um ano, que a situação em Lisboa e no restante país está nos limites", afirmou o dirigente sindical, recordando a época da gripe em 2019.



"Não é o facto de mais umas dezenas de ventiladores estarem disponíveis que pode permitir que o Governo continue a gerir esta situação da pandemia como se um outro ativo eleitoral fosse", vincou Roque da Cunha.