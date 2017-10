"A Terra Treme" assinala Dia Internacional da Redução das Catástrofes

RTP12 Out, 2017, 15:52 / atualizado em 12 Out, 2017, 16:00 | País

A quinta edição do exercício decorre às 10h13 e tem a duração de um minuto. A ANPC pretende que todos adiram à iniciativa e executem os três gestos de salvação: “Baixar, Proteger e Aguardar”.



Portugal é um território com zonas propensas a risco de sismo. Por isso, a ANPC deixa a questão – “estamos preparados para enfrentar uma situação deste tipo e recuperar dela rapidamente?”.



Individualmente ou em grupo, em casa ou no trabalho, qualquer pessoa pode participar na simulação. Pode inscrever-se na iniciativa, consoante a região do país.



A organização incita à participação dos mais jovens por estarem mais dispostos a conhecerem esta realidade. Na página do exercício, existe uma secção para os juniores, em que é explicado no que consiste o simulacro e o que é um tremor de terra.

O que é o sismo?

“É um tremor que acontece quando grandes pedaços rochosos na superfície da terra são abruptamente deslocados. Podem acontecer devido a falhas na crosta terrestre e a sua intensidade e magnitude pode variar muito”, explica a Proteção Civil.



A duração de um sismo não é sempre a mesma, mas raramente ultrapassa um minuto. Após o sismo podem existir réplicas, normalmente mais fracas. O sismo não pode ser prevenido. O que pode ser alvo de prevenção é o conhecimento das pessoas, para saberem como agir em caso de necessidade.

Como agir?

Os três passos essenciais para a Porteção Civil são baixar sobre os joelhos, o que permite mover-se mas não cair (baixar), proteger a cabeça e os ombros com os braços e as mãos e abrigar-se. Se possível, deve colocar-se debaixo de uma mesa (proteger). Por último, deve aguardar até que a terra pare de tremer (aguardar).



No caso de situações de sismo, as pessoas devem saber como atuar “Antes, Durante e Depois”, conforme indica a página oficial da organização.



Antes de um sismo, há necessidade de conhecer o que são os sismos e porque é que ocorrem, bem como prevenir e elaborar um plano de emergência.



Durante, é importante ter em conta o local em que se encontra - dentro de um edifício, na rua ou a conduzir. Por exemplo, no caso de estar dentro do carro, deve parar a “viatura longe de edifícios, muros, taludes, postes e cabos de alta tensão” e permanecer dentro dela.



Depois, deverá aguardar até que o tremor de terra termine.



Para clarificar, a ANPC elabora sete passos que deve seguir:

1º. Passo: Identifique e corrija os riscos em casa

2º. Passo: Organize um plano familiar de emergência

3º. Passo: Elabore um kit de emergência

4º. Passo: Identifique e corrija os pontos fracos do seu edifício

5º. Passo: Execute os três gestos que protegem: baixar, proteger e aguardar

6º. Passo: Cuide de si e depois ajude os outros

7º. Passo: Esteja atento às indicações das autoridades



Portugal é um país de elevado risco sísmico, devido à proximidade de falhas, principalmente aquela que separa a Europa de África, a sudoeste de Sagres, no Algarve.



Os últimos sismos sentidos em Portugal ocorreram a 17 de agosto, com epicentro a cerca de quatro quilómetros a Este-Nordeste de Sobral de Monte Agraço, com 4.3 de magnitude na escala de Richter e a 4 de setembro, com magnitude 3.2 e epicentro a 20 quilómetros de Peniche.