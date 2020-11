A Universidade "é o sítio mais seguro" para os estudantes

Apesar da pandemia, "as Universidades são locais seguros". É a garantia do presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas.António Sousa Pereira sublinha que os casos de COVID-19 que têm sido detectados têm origem no exterior das instituições.



O novo presidente do CRUP assumiu o cargo na semana passada. Defende a manutenção do atual regime de ensino misto, que contempla aulas presenciais e à distância.Quanto à greve em curso, convocada pelo Sindicato Nacional do Ensino Superior contra a falta de condições de segurança sanitária em determinadas universidades e politécnicos, António Sousa Pereira promete avaliar as queixas, mas qualifica de "pouco expressiva" a adesão ao protesto.