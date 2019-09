A1 cortada nos dois sentidos devido a fogo em Ovar

Lusa12 Set, 2019, 15:28 | País

Em causa está o incêndio que teve início às 12:49 em terrenos arborizados da freguesia de Válega, no concelho de Ovar, e que, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, alastrou logo depois à localidade de São Miguel do Souto, já no município vizinho de Santa Maria da Feira.

Pelas 15:00, de acordo com a fonte do CDOS, as operações de combate ao fogo nessas duas zonas envolviam 103 operacionais, apoiados por 29 meios terrestres e três aéreos.