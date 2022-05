"A171". Judiciária faz 26 detenções em operação contra cibercrime

"A operação decorreu nos concelhos de Lisboa, Sintra, Mafra, Odivelas, Loures, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Marinha Grande e envolveu investigadores e peritos da Polícia Judiciária", lê-se em comunicado desta polícia de investigação criminal.Ainda segundo a Judiciária,

"Quer as vítimas quer o valor do prejuízo causado tenderão a aumentar porquanto ainda falta identificar alguns inquéritos relacionados com esta atuação criminosa", salienta-se na nota da PJ.

A PJ explica que "o modus operandi associado é conhecido como phishing bancário e consiste no envio massivo de mensagens, SMS ou e-mail, com aparência de remessa por uma instituição bancária, contendo um texto padrão que induz a vítima a aceder a um endereço eletrónico".



As vítimas seriam "redirecionadas" para um portal "semelhante à página do seu banco onde colocavam as suas credenciais de acesso do seu serviço"."Para garantir o sucesso do crime,, ou parapreviamente abertas, para compra de cartões de crédito recarregáveis, ou compra de divisas estrangeiras, facilitando o branqueamento dos proventos obtidos".Os suspeitos vão agora ser presentes a interrogatório judicial, tendo em vista a aplicação de medidas de coação.