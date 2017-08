A23 cortada ao trânsito na zona do Fundão devido a incêndio

RTP 15 Ago, 2017, 17:43 / atualizado em 15 Ago, 2017, 18:11 | País

Fonte da Scutvias, concessionária da A23, adiantou à Lusa que o trânsito foi cortado nos dois sentidos daquele troço, cerca das 15h45, em virtude da proximidade das chamas.



Segundo a fonte, os veículos estão a ser encaminhados para a Estrada Nacional (EN) 18, que nessa zona está aberta ao trânsito.



De acordo com a informação disponibilizada na página da Autoridade de Proteção Civil (ANPC), este incêndio mantém fechada, desde segunda-feira, a circulação rodoviária na EN18, entre Castelo Novo e o Alcaide, freguesias do concelho do Fundão.



C/Lusa

Este fogo começou perto da localidade de Louriçal do Campo, no concelho de Castelo Branco, e alastrou, ao meio da tarde desse dia, ao território do concelho do Fundão.Às 16h15, estavam envolvidos no combate a este incêndio 396 operacionais, auxiliados por 15 meios aéreos, segundo os dados da ANPCNa sequência deste fogo, segunda-feira, dois civis sofreram queimaduras e uma bombeira ferimentos ligeiros, igualmente durante o combate a este fogo. Já na madrugada de hoje um acidente com um veículo dos Bombeiros do Fundão provocou quatro feridos ligeiros, que entretanto já tiveram alta hospitalar.A Câmara Municipal do Fundão, ao princípio da noite de segunda-feira, acionou o Plano de Emergência Municipal.