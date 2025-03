Abandono escolar precoce desce nos Açores para 19,8%.

Esta taxa mede a percentagens de jovens dos 18 aos 24 anos que não concluíram o ensino secundário, nem se encontram a frequentar qualquer atividade de educação e formação.

Em nota de imprensa, as secretárias regionais da Educação, Cultura e Desporto, Sofia Ribeiro, e da Juventude, Habitação e Emprego, Maria João Carreiro, congratulam-se com "a descida histórica" do indicador.

"Os valores agora registados resultam também do trabalho articulado do Governo dos Açores, que, pela primeira vez, através dos departamentos da Educação e da Qualificação Profissional, passou a acompanhar individualmente cada aluno que se encontra em situação de abandono precoce", sublinhou a titular da pasta da Educação, citada na nota.

Sofia Ribeiro disse que, quando o primeiro executivo da coligação tomou posse, "esta taxa era de 26,3%", registando "valores estagnados durante os cinco anos anteriores a 2020".

Em outubro de 2024 o Governo dos Açores aprovou a Estratégia da Educação Açores 2030, num processo envolvendo partidos políticos e o Conselho Coordenador da Educação, que contempla todas as escolas do arquipélago, públicas e privadas.

Sofia Ribeiro considerou que a estratégia deve estar alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável apresentados pela Organização das Nações Unidas (ONU), "bem como com os pressupostos europeus definidos no Espaço Europeu da Educação, e com a estratégia Portugal 2030", defendendo que a resposta aos desafios nesta área não deve "oscilar entre ciclos políticos".

Através da Estratégia da Educação Açores 2030 e da Agenda Regional para a Qualificação Profissional, o executivo "estabeleceu atingir a meta de 15% até 2030, relativamente à taxa de abandono precoce da educação e formação".

A secretária regional responsável pela Qualificação Profissional, também citada na nota, considerou que a redução do abandono precoce da educação e formação para "um valor histórico" na região "confirma uma tendência que importa consolidar".

Maria João Carreiro destacou o trabalho articulado ao nível da prevenção de casos de abandono precoce, mas também na promoção de respostas "diferenciadas" para que os jovens regressem ao sistema de formação e de qualificação.

"Os jovens açorianos dispõem hoje de mais oportunidades de educação, formação e qualificação, incluindo formação profissional em contexto real de trabalho, com os benefícios que daí decorrerem para o reforço da sua escolaridade e para a sua aproximação ao mercado de trabalho", vincou.