Abastecimento de água na Costa de Caparica começou a ser reposto às 18:00

Segundo a Câmara Municipal de Almada, a rotura ocorreu numa conduta de abastecimento de água de grande dimensão (diâmetro 500mm), na Costa de Caparica, tendo sido necessário efetuar diversas intervenções, nomeadamente a retirada da água que se encontrava no local, sobretudo no subsolo, e a retirada do troço de conduta que se encontrava quebrado.

Dada a dimensão da intervenção, adianta a autarquia numa resposta enviada à agência Lusa, a equipa de piquete de água realizou os trabalhos de instalação do novo troço/tubo de conduta e os acessórios necessários da forma mais célere possível.

De acordo com a Junta de Freguesia da Costa de Caparica, a rotura ocorreu cerca das 09:15 e a cidade ficou sem abastecimento de água durante quase nove horas.