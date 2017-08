Abastecimento de água reforçado em duas freguesias de Valpaços

Lusa 24 Ago, 2017, 17:56 | País

Neste ano quente e seco, o município de Valpaços, no distrito de Vila Real, está a sentir algumas dificuldades no abastecimento de água a algumas aldeias.

O vice-presidente da autarquia, António Medeiros, disse à agência Lusa que neste mês de agosto também se verificou um aumento de população, nomeadamente com o regresso dos emigrantes, pelo que foi protocolado um reforço do abastecimento de água com a empresa Águas do Norte.

Segundo o responsável, neste momento está a ser concretizado este reforço nas freguesias de Lebução e Fiães.

No entanto, de acordo com a Águas do Norte está protocolado com o município, se assim vier a ser necessário, o reforço de abastecimento a mais 10 freguesias do concelho, abrangendo um total de quatro mil habitantes.

O abastecimento a parte do concelho de Valpaços é feito pela albufeira do Arcossó.

A AdNorte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade gestora do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em "alta", é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.