Foto: Reuters (arquivo)

São 20.853 vagas em quadros de escola e agrupamento, que fixam os professores em escolas e não em regiões, uma das principais reivindicações do setor.



Com a abertura destas vagas, vão ser 29.500 as novas entradas nos quadros desde 2015.



O Ministério da Educação diz que, desta forma, se cumpre o compromisso com a estabilização das equipas educativas dos estabelecimentos de ensino, fixando os professores diretamente nas escolas e não em regiões.