Aberto inquérito a acidente que feriu GIPS em Mourão

Os cinco militares que sofreram queimaduras pertencem à brigada helitransportada do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro, os chamados GIPS.



Três estão internados.



O que está no Hospital do S. João no Porto encontra-se em estado grave, mas estável.



Em Coimbra, há uma vítima com prognóstico reservado, mas está clinicamente estável.



O terceiro militar está no Hospital de S.José, em Lisboa, com queimaduras de gravidade moderada e prognóstico favorável.



Os outros dois elementos do GIPS foram assistidos no local e não necessitaram de mais cuidados.