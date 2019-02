Abertos concursos para 1200 elementos das forças de segurança

RTP26 Fev, 2019, 12:14 / atualizado em 26 Fev, 2019, 12:18 | País

Os despachos são assinados pelo Ministério da Administração Interna e pelo Ministério das Finanças.







Os concursos preveem o preenchimento este ano de 600 vagas para admissão ao Curso de Agentes da PSP e 400 lugares para o curso de Formação de Guardas (GNR).







“No caso do SEPNA, e em cumprimento da política de reforço do pilar da prevenção em matéria de Defesa da Floresta Contra Incêndios, o procedimento concursal hoje publicado prevê o preenchimento de 200 postos de trabalho da carreira e categoria de guarda-florestal. Desde 2006 que não era aberto qualquer concurso de admissão para esta carreira”, pode ler-se num comunicado do Governo.







“Com estas novas admissões, o executivo dá cumprimento à política de reforço do número de efetivos nas forças de segurança (PSP, GNR), com aumento de mais 4.162 elementos, o que representa mais 1850 novos efetivos entre 2016/2019 por comparação com o período de 2012/2015”, refere o executivo.