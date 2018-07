Abertura de concursos para admissão de novos médicos

Mário Aleixo - RTP26 Jul, 2018, 06:58 / atualizado em 26 Jul, 2018, 08:51 | País

Numa publicação na rede social Facebook, Miguel Guimarães escreve que os concursos vão ser publicados esta quinta-feira.







No total são 1234 vagas, das quais 839 para os hospitais, 17 para médicos de saúde pública e 378 para medicina geral e familiar.

“Notáveis” pedem mudanças

Ainda no sector da saúde, mais de 80 personalidades, entre médicos, antigos governantes e dirigentes do setor, assinaram um manifesto a pedir mudanças na futura lei de bases da saúde.



Uma das propostas apresentadas é o fim das taxas moderadoras nos serviços que não dependam da vontade do utente, por exemplo, uma situação de urgência.



Os signatários deste manifesto propõem ainda que a nova lei de bases da saúde reforce a importância de manter a qualidade no acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente o respeito pelos tempos máximos de resposta.



O manifesto é assinado por mais de 80 personalidades, entre as quais a antiga ministra da Saúde Ana Jorge e José Aranda da Silva, antigo bastonário da Ordem dos Farmacêuticos.