Abertura do Ano Judicial. Marcelo invoca deveres "de todos"

Joana Raposo Santos - RTP15 Jan, 2019, 18:16 | País

O Presidente da República considerou que o início do Ano Judicial convoca para a afirmação de valores e “para a vontade de os fazer vingar na realidade”. Para Marcelo, recordar estes valores é “recordar a diferença inultrapassável entre democracia e ditadura”.



Marcelo Rebelo de Sousa enumerou os deveres de “todos nós portugueses” no que diz respeito à Justiça, nomeadamente o de “querermos crescente garantia da Constituição e das leis e constante credibilidade dos tribunais e de quantos contribuem para que haja uma Justiça prestigiada em Portugal”.



“De todos nós depende passarmos a considerar a Justiça tão importante para a nossa vida como são a educação, a saúde, a segurança social, a ordem social, a situação económica e financeira”, defendeu Marcelo.



Justiça para ricos e pobres





Foto: António Pedro Santos - Lusa







“Decorre lá fora, como veem, uma concentração de oficiais de Justiça. Reivindicam progressões e um novo estatuto. Eu tenho conversado sobre estes temas com os representantes do setor (…), considerando as limitações que hoje temos”, declarou Van Dunem.







Referiu ainda que “o Governo esteve atento às inciativas que apontam para a necessidade de consensos alargados” e relembrou o apelo do Presidente da República para um Acordo para a Justiça.





“Num total de 88 medidas inscritas nos acordos, 48 já foram executadas ou estão em execução”, frisou.



2018 foi "bom ano" para a Justiça







Defendeu ainda que, “na nova era digital em que nos encontramos, é essencial para o Ministério Público continuar a implementar e a concluir a modernização tecnológica e informática”.



“Outra área a merecer particular atenção é a da corrupção e criminalidade económico-financeira”, que deve ser alvo de um “combate sem tréguas”, defendeu Lucília Gago.



Já António Joaquim Piçarra, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, declarou que, apesar de “estarmos habituados a ver a Justiça num turbilhão mediático”, 2018 “foi um bom ano para a Justiça portuguesa”.



“As decisões judiciais foram sempre imparciais e totalmente livres”, o que considera “um atestado de qualidade da democracia portuguesa” e uma “garantia fundamental para todos os cidadãos”.



Sublinhou ainda que uma Justiça “independente e capaz mas fechada sobre si mesma nunca será publicamente reconhecida”, pelo que “o sistema de Justiça tem e deve comunicar com a sociedade de maneira entendível”.

Lucília Gago, procuradora-geral da República, estreou-se no ato solene com uma intervenção durante a qual garantiu que “a autonomia do Ministério Público como princípio basilar do estado de direito democrático (…) será inteiramente preservada”, algo que considera “imprescindível”.Defendeu ainda que, “na nova era digital em que nos encontramos, é essencial para o Ministério Público continuar a implementar e a concluir a modernização tecnológica e informática”.“Outra área a merecer particular atenção é a da corrupção e criminalidade económico-financeira”, que deve ser alvo de um “combate sem tréguas”, defendeu Lucília Gago.Já António Joaquim Piçarra, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, declarou que, apesar de “estarmos habituados a ver a Justiça num turbilhão mediático”, 2018 “foi um bom ano para a Justiça portuguesa”.“As decisões judiciais foram sempre imparciais e totalmente livres”, o que considera “um atestado de qualidade da democracia portuguesa” e uma “garantia fundamental para todos os cidadãos”.Sublinhou ainda que uma Justiça “independente e capaz mas fechada sobre si mesma nunca será publicamente reconhecida”, pelo que “o sistema de Justiça tem e deve comunicar com a sociedade de maneira entendível”.

“De todos nós depende exigirmos Justiça igual, sem privilegiados nem desfavorecidos, solidamente fundamentada e célere, que Justiça extemporânea é pouco justa”.“De todos nós depende garantirmos que parceiros da Justiça, tal como partidos políticos, não troquem entendimentos de regime neste domínio pela inércia (…), pelo remendo de cada momento”, continuou.“De todos nós depende tornarmos a Justiça mais presente nas nossas vidas, conhecendo e acatando os princípios e as regras, prevenindo a sua violação, prezando a honestidade, a transparência, a recusa da contrapartida indevida, a recusa da corrupção”.O Presidente da República considerou que a cultura cívica dos portugueses deve impor que a Justiça, tal como a democracia, seja “mais exigente e, por isso, mais exemplar”.“Assim terá de ser, para que continuemos a celebrar, ano após ano, o sermos uma democracia num estado de direito de que nos possamos orgulhar”, concluiu.O bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, abriu a sessão solene defendendo que “a Justiça neste Portugal de Estado de Direito democrático se encontra e manter-se-á doente enquanto não se adequarem as custas e taxas judiciais ao país real, enquanto tivermos uma Justiça para ricos e uma Justiça para pobres”.Defendeu ainda que "a política e os políticos não podem demitir-se e menos ainda podem ter medo de desempenhar o seu papel”, criticando a “omissão, o lavar de mãos e o receio que não raras vezes parecem conotar a política no que diz respeito aos temas do judiciário”.A abertura do Ano Judicial foi marcada por uma manifestação de cerca de três mil funcionários judiciais frente ao Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, onde decorreu a sessão solene. Os trabalhadores, que nos últimos meses realizaram uma greve parcial, protestam contra o congelamento das promoções e a demora na revisão do estatuto, exigindo também a recuperação do tempo de serviço.Francisca Van Dunem, ministra da Justiça, discursou na sessão solene e, enquanto proferia as primeiras palavras, os manifestantes que se encontravam no exterior voltaram as costas aos ecrãs onde surgia a imagem da ministra.