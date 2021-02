Abraços continuam adiados nos primeiros lares que receberam vacinas

Foto: Lusa

A vacinação contra a Covid-19 em lares de idosos arrancou em Portugal no dia 4 de Janeiro, no concelho de Mação. Na altura, o governo prévia concluir esta fase no final deste mês de Fevereiro. A repórter Rita Colaço visitou os dois primeiros lares a receberem a vacina, falou com utentes, funcionários e até familiares. Apesar das duas doses já terem sido recebidas, ainda ninguém fala em desconfinamento e os abraços continuam adiados.