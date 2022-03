"Abril em Lisboa". Comemorações da Revolução na cidade começam mais cedo

O programa Abril em Lisboa deste ano a caminho das comemorações dos 50 anos da Revolução, acaba de ser apresentado no teatro São Luiz e o programa que vai da música ao teatro, cinema passando por debates e exposições.

O programa do festival Abril em Lisboa, organizado pela empresa responsável pela gestão de espaços culturais (EGEAC) da cidade, foi hoje apresentado no São Luís Teatro Municipal pelo vereador da Cultura, Diogo Moura, e pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.A partir de amanhã 23 de março, o festival "Abril em Lisboa" vai assinalar o 48.º aniversário do 25 de Abril de 1974.