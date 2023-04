Abusos Ensino Superior. Ministério não recebeu nenhuma denúncia

Foto: José Francisco García Cuenca - Unsplash

Depois das denuncias de abusos sexuais no Centro de Estudos Sociais de Coimbra sucedem-se as críticas a uma cultura de impunidade nas instituições de ensino. O Ministério do Ensino Superior afirma não ter recebido qualquer queixa, mas garante estar a acompanhar a investigação em causa.