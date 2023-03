Abusos na Igreja. APAV defende afastamento de suspeitos em todas as dioceses

"Não podemos ter vítimas de primeira e vítimas de segunda", argumenta, acrescentando que a "tolerância zero" para estes casos deve ser universal.



A responsável acredita que as diferenças na resposta aos casos de abusos podem demover outras vítimas que ainda não tenham partilhado a sua história.



Para que outras vítimas possam denunciar novos casos, devem sentir que são ouvidas e acolhidas, realça.



A responsável da APAV adianta ainda que a reação da Igreja aos casos que chegaram à Comissão Independente já está a causar danos nas vítimas que denunciaram os abusos sexuais.



Carla Ferreira mencionou ainda o protocolo assinado na quinta-feira entre a APAV e o Patriarcado de Lisboa com o objetivo de apostar na prevenção e na formação de quem trabalha de perto com crianças e jovens, ajudando a identificar potenciais situações de abuso.