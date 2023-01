Abusos na Igreja. Conferência Episcopal Portuguesa diz aguardar relatório com confiança

Um ano depois das denúncias de abusos sexuais na igreja e do início da investigação, a Conferência Episcopal Portuguesa diz que aguarda com confiança o relatório feito pela Comissão Independente. As conclusões do estudo vão ser apresentadas, publicamente, dentro de um mês.